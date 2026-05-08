Мальчик упал с высоты дома в регионе РФ и погиб

11-летний мальчик упал с высоты многоэтажного жилого дома в Иванове и погиб, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По предварительной информации, 7 мая 11-летний мальчик упал с высоты многоэтажного жилого дома по улице Нормандии-Неман, спустя непродолжительное время он скончался в машине скорой медпомощи.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура региона проводит проверку, в ходе которой даст оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в сфере ЖКХ.