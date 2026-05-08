Жителя Ленобласти лишили свободы на 12 лет за отправленные в Украину $150

Ленинградский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Приозерского района, признанному виновным в государственной измене. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба инстанции.

Как установил суд, в феврале 2022 года мужчина перевел $150 (по курсу около 12,5 тыс. рублей) на счет украинской благотворительной организации, созданной спецслужбами, оборонным ведомством и национальным банком страны, для финансовой поддержки ее вооруженных сил. Перевод отследили и возбудили против россиянина дело по ст. 275 УК РФ.

"Осужденный вину в совершении преступления не признал. Факт перевода не отрицал, однако его мотивом были гуманитарные соображения — на нужды мирных жителей Украины. Настаивал, что не знал о том, что фонд собирает деньги на нужды вооруженных сил этой страны", - говорится в сообщении.

По решению суда мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.