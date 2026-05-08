Пожар произошел в двухэтажном здании на Пятницкой улице

В центре столицы произошел пожар в двухэтажном здании, сообщил Агентству городских новостей «Москва» информированный источник.

«Пожар произошел в двухэтажном здании старой постройки на ул. Пятницкая. Горят межэтажные перекрытия, наблюдается густой дым. Идет интенсивное распространение огня по зданию, пожару присвоен второй ранг сложности», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы города.