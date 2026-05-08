Российская школьница оттаскала за волосы продавца в магазине и попала на видео

Школьница оттаскала за волосы продавца в магазине на Парнасе в Санкт-Петербурге. Действия российской школьницы попали на видео, ролик опубликовал 78.ru.

На представленных кадрах видно, как две учащиеся перемещаются по торговому залу. За ними приглядывает сотрудница. Девочки попытались вынести из магазина вещи. Продавец встала у них на пути. Одна из хулиганок избила женщину и вцепилась ей в волосы.

Сотрудники полиции начали искать родителей малолетних дебоширок.

До этого сообщалось, что в Уфе подростки напали на семью с битой и перцовым баллончиком. В женщину и ее супруга распылили газовый баллончик. Дочь ударили битой. Еще одному мужчине досталось бутылкой. Хулиганы были пойманы.

Еще раньше в Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом. Отец пострадавшего вызвал медиков и полицейских.