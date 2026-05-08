Из дела о гибели байкера МотоТани пропали важные улики

За гибель самой известной российской девушки-байкера Татьяны Озолиной (МотоТани) до сих пор никто не понес ответственность, а из дела пропали важные улики, сообщил "РГ" источник, знакомый с ходом судебного следствия в Турции.

© Соцсети

Напомним, что МотоТаня, которая считалась самой красивой мотоциклисткой России, погибла в ДТП во время зарубежного путешествия летом 2024 года. Девушка вылетела с байка на большой скорости после столкновения с мотоциклом турецкого мотоблогера Онура Обута. Предполагаемый виновник был задержан, однако через некоторое время расследование обстоятельств гибели МотоТани зашло в тупик.

По словам источника "РГ", Онур Обут с самого начала отрицал свою вину. После задержания ему запретили выезд из страны, однако уже в ходе судебного разбирательства меру пресечения мужчине смягчили. Процесс фактически застопорился, когда должны были выступать ключевые свидетели.

Речь шла об очевидцах, которые через некоторое время после аварии нашли регистраторы с байков МотоТани и Онура Обута. В ходе разбирательства один из свидетелей изменил первоначальные показания, которые доказывали виду турецкого байкера. Второго заявленного свидетеля до сих пор не удалось найти, вместе с ним пропали и записи с регистраторов.