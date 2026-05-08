Мужчина под именем Цуй Бо с золотом на 40 миллионов рублей попался на российской дороге

Солнечногорский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы мужчину под именем Цуй Бо, который попался на российской дороге с золотыми слитками стоимостью свыше 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Подсудимый признан виновным в незаконном обороте драгоценных металлов. Его отправят в колонию общего режима.

Суд установил, что не позднее 29 июня 2024 года Цуй Бо с неустановленными соучастниками в неустановленном месте приобрел драгоценные металлы, из которых кустарно изготовил 18 золотых слитков. Во время их перевозки мужчину остановили сотрудники ДПС и в ходе досмотра изъяли ценный груз.

Ранее сообщалось, что с 1 мая из России запрещено вывозить золотые слитки.