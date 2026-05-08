В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

Такие данные в мессенджере «МАКС» привёл губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Казачья Лисица Грайворонского округа FPV-дрон ударил по трактору. У мужчины осколочные ранения, его госпитализировали. В селе Гора-Подол летательный аппарат упал на территорию частного домовладения. Пострадали две женщины; медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Также к медикам обратилась 11-летняя школьница, которая получила баротравму при атаке беспилотника накануне в селе Таврово.