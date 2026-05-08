Сотни собиравшихся во Вьетнам туристов застряли в Екатеринбурге

Более четырех сотен российских туристов, собиравшихся во Вьетнам, застряли в Екатеринбурге из-за поломки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что рейс из аэропорта Кольцово в Камрань задержали на сутки. Самолет должен был вылететь в 01:25 8 мая, однако пассажирам сообщили, что из-за технической неисправности время изменится на 15:00. Позже вылет перенесли на 9 мая.

По данным источника, из-за поломки пришлось отменить еще один рейс — из Нячанга в Санкт-Петербург. Резервных бортов у авиакомпании «Икар» не оказалось.

Пассажиров задержанного рейса разместили в отелях, но точное время вылета им не сообщили. Туроператоры предложили путешественникам продлевать проживание за свой счет. Туристы нервничают и связываются с гидами во Вьетнаме, чтобы предупредить о задержке рейса по вине авиакомпании и не потерять деньги.

6 мая сотни пассажиров застряли в двух российских аэропортах из-за задержек рейсов разных авиакомпаний. С опозданием вылетели самолеты из Владивостока в Москву и из Благовещенска в Хабаровск.