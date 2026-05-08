Москвичу, бросившему коктейль Молотова в здание ФСБ, вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Москвы Егору Графову по делу о нападении на здание ФСБ России на Лубянке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд признал 26-летнего слесаря-сборщика одного из оборонных предприятий виновным в теракте и вандализме — в марте 2024 года он бросил два коктейля Молотова в здание ФСБ.

Осужденный имеет гражданство России и Израиля. В суде он признался во всем и раскаялся. Защита Графова утверждала, что он действовал под влиянием мошенников с Украины и сам оказался их жертвой.

В итоге суд назначил подсудимому 12,5 года лишения свободы, из которых три года он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также Графову назначили штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

До этого жителя Оренбурга приговорили к восьми годам колонии общего режима за поджог оборудования сотовой связи. В марте 2025 года он через мессенджер получил от неизвестного предложение о подработке. Ему надо было фотографировать объекты связи за плату.