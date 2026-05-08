В московском парке Горького задержали извращенца, пристававшего к 6-летней девочке

Растлителя, совершившего сексуальные действия с 6-летней девочкой, задержали сотрудники полиции в ЦПКиО имени Горького в центре Москвы.

Как стало известно «МК», 49-летний мужчина был задержан возле одной из детских площадок парка. Он сел на скамейку, где также расположились девочка и ее мама. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась на мобильный телефон, распутник начал ощупывать ребенка в интимных частях тела. Его сразу же остановили другие посетители.

Педофил попытался скрыться, но был задержан. Столичные следователи возбудили уголовное дело.