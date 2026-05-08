Россияне напали на бывшего судью из-за замечания

В ночь на 22 апреля в Челябинске двое неизвестных напали на Александра Гервасьева, ранее работавшего судьей Ленинского районного суда. По словам самого пострадавшего, инцидент произошёл в продуктовом магазине. Об этом пишет Ura.ru.

Экс-судья рассказал, что зашел в магазин за покупками и стал свидетелем того, как сотрудница пыталась удержать молодых людей, подозреваемых в попытке кражи алкоголя. Он сделал им замечание, однако ситуация быстро переросла в конфликт и драку.

Парни переключились на мужчину. Один из нападавших сломал Гервасьеву нос, а второй достал пистолет, но воспользоваться им не успел. Потерпевший считает, что злоумышленник находился под воздействием наркотиков.

После происшествия пострадавший обратился в полицию с заявлением. Однако расследование началось только 7 мая, когда к делу подключились сотрудники МВД.

В пресс-службе УМВД по Челябинску подтвердили возбуждение уголовного дела по статье 119 УК РФ.

В ведомстве отметили, что личности участников конфликта установлены, и по делу проводится комплекс необходимых следственных действий.

