В Мытищах банда подростков с топорами терроризует жителей ЖК

Жители ЖУ «Датский квартал» жалуются на группу подростков, которая портит общее имущество и угрожает людям. Об жтом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, школьники несколько месяцев терроризируют целый квартал. Подростки разъезжают на питбайках, устраивают драки, бросают кирпичи в машины и прохожих, устраивают погромы в подъездах.

Заявления в полицию на подростков были написаны еще в прошлом году, однако никаких мер предпринято не было.

До этого краснодарские школьники создали банду для нападений на местных жителей. Главарем хулиганов стал ученик 52-й школы, имеющий кличку Рыжий и уже состоящий на учете в ПДН. Его дядя сейчас находится в местах лишения свободы, а сам подросток ходит на борьбу и недавно пробил голову ребенку. В его банду входит не менее 30 человек, самому старшему из хулиганов 16 лет, а младшему — всего 10. Несовершеннолетние устраивают погромы в подъездах, взрывая там петарды, а также нападают на людей, в основном пенсионеров и бездомных. О своих похождениях злоумышленники снимают видео, чтобы потом делиться ими в соцсетях.