В Карелии 17-летнего подростка арестовали за насилие над ребенком

В Карелии подростка заключили под стражу по обвинению в надругательстве над ребенком, сообщили в Пудожском райсуде.

действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) возбудили против 17‑летнего местного жителя. Пол и возраст его жертвы не уточняются.

Суд выслушал участников процесса и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, таким образом обвиняемый в совершении тяжкого преступления арестован до 4 июля. Расследование продолжается.

До этого юноша из Екатеринбурга семь лет насиловал младшую сестру и остался безнаказанным. Школьница начала странно вести себя на уроках и призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны брата с 2017 по 2023 год. Подозреваемый сразу дал признательные показания, объяснив свои действия желанием "изучать анатомию женского тела". В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия о применении к насильнику принудительных мер медицинского характера.