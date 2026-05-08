Людей взяли в заложники в банке на западе Германии

Неизвестный взял в заложники людей в одном из банков на западе Германии в городе Зинциг. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Ak-kurier со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации портала, грабитель перехватил сотрудника инкассации, который утром приехал к «Фольксбанку» с денежными средствами. Преступник и заложники в настоящее время находятся в хранилище банка. Здание финансового учреждения оцеплено сотрудниками полиции. На место происшествия выехала группа спецназа. Силовики ведут переговоры и готовятся к возможному штурму.

Точное количество людей внутри банка, включая сотрудников и клиентов, остается неясным. Кроме того, нет информации о том, какое оружие может быть у злоумышленника. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие, передает Ak-kurier.

9 апреля в СМИ сообщили, что мужчина с огнестрельным оружием захватил отделение банка Sparkasse на западе Германии. Инцидент произошел в общине Роммерскирхен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По информации журналистов, вооруженный мужчина планировал ограбить банк.