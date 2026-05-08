Расчленившая бывшего мэра российского города внучка с бензопилой попала на видео

Расчленившая бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену внучка Екатерина с бензопилой попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в прокуратуре Самарской области.

На видео показано, как фигурантка покупает ручную бензопилу в магазине.

Как сообщает RT в своем Telegram-канале, девушка специально купила инструмент. Кроме того, для того, чтобы уничтожить улики обвиняемая использовала мясорубку.

Ранее сообщалось, что прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу о расправе внучки над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой.