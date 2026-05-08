Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Улан-Удэ

Двое рабочих упали с высоты на стройке в Улан-Удэ, один из них скончался в медучреждении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По данным ведомства, инцидент произошел на стройке многоквартирного дома. Двое мужчин упали с 6-го этажа во время проведения работ по укладке кирпича.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства об охране труда и принятому следственным органом правовому решению.

Ранее двое рабочих упали с высоты на стройке на Автозаводской улице в Москве. Один из них погиб, а второй был госпитализирован.

До этого мужчина, который работал в субподрядной организации, упал с 10-го этажа строящегося здания на Производственной улице в районе Солнцево в лифтовую шахту. В результате он скончался.