Раскрыта личность расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью

Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге мужчина ранее был объявлен в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, фигурантом оказался некий Евгений Р. 1985 года рождения. Ранее он привлекался к ответственного по статьям о мошенничестве и угрозе убийством. В 2015 году его даже объявляли в розыск.

Ранее сообщалось, что расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева планировал побег.