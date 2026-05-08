Мужчина получил травмы, попав под поезд в Москве

Мужчина упал на железнодорожные пути на северо-востоке Москвы. Пострадавший выжил, но был госпитализирован.

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в пятницу около 9:00 на станции Яуза Ярославского направления. Мужчина лет 60 на вид двигался по краю платформы в ожидании электрички. В момент прибытия поезда он потерял равновесие и упал на рельсы. Машинист заметил тело на путях и сразу начал тормозить. Однако мужчина все же оказался под первым вагоном электрички. Очевидцы вызвали медиков и спасательные службы.

Железнодорожники достали мужчину из-под первого вагона с незначительными травмами и в сознании. Его доставили в больницу.