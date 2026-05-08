Пьяный житель Подмосковья выстрелил из ружья в спину прохожему

Пьяный житель села Растуново, находясь в машине, выстрелил из ружья в спину незнакомого ему мужчины. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По данным следствия, 6 мая текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне автомобиля вблизи подъезда жилогодома, расположенного в селе Растуново, произвел выстрелы из ружья в ранее незнакомого ему прохожего. Потерпевший получил ранение в область руки и спины, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Мужчина выжил, ему помогли очевидцы. Впоследствии его доставили в больницу. Силовики задержали подозреваемого. В отношении 62-летнего жителя Подмосковья возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. В скором времени ему изберут меру пресечения.

В середине апреля пенсионер застрелил своего сына из ружья квартире дома в Товарищеском переулке в Москве. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. В отношении отца потерпевшего возбудили уголовное дело. Суд арестовал пенсионера.