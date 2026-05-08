Шестилетняя девочка получила ожог от комнатного растения

Спасать ребенка, получившую ожог от молочая, пришлось врачам московской больницы.

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения, 6-летняя девочка дома оторвала от куста листок молочая. Сок растения попал на руки и лицо. Сразу же появились покраснения, мелкие пузыри, веки отекли. В больнице имени Сперанского девочке диагностировали химический ожог 2-й степени. Раны обработали антисептиком, также на участки кожи нанесли антибактериальный крем.

Через несколько дней состояние ребенка улучшилось, и пациентку выписали.