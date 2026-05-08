Россиян молотком пробил голову соседу из-за громкой музыки

В Архангельской области будут судить 38-летнего жителя Северодвинска, который ударил соседа молотком. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в подъезде многоэтажки по улице Южная. Пьяный обвиняемый поссорился с соседом, который громко слушал музыку. Мужчина вооружился молотком и пошел выяснять отношения.

Пострадавший 37-летний сосед получил тяжелую травму головы, его спасли очевидцы. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

