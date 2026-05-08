Промышленный объект загорелся в Ярославле после попадания дрона ВСУ

В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, большинство дронов было уничтожено, однако один БПЛА попал в промышленный объект Ярославля, после чего произошло возгорание, которое оперативно потушили.

Евраев предупредил жителей, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении необходимо сразу позвонить по телефону 112.

Губернатор также напомнил, что в Ярославской области до сих пор действует режим «Беспилотная опасность».

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленные площадки региона подверглись атаке беспилотников. По его словам, на местах работают оперативные службы. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

В Минобороны в свою очередь ранее сообщили, что над российскими регионами минувшей ночью было обнаружено и сбито более 260 БПЛА.