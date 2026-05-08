Российский уголовник истязал сожительницу и ее 10-летнего сына

В Архангельской области к трем годам и десяти месяцам колонии строгого режима приговорили ранее осужденного жителя Вельска, истязавшего сожительницу и ее малолетнего сына. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года ранее судимый уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он избил ее, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

