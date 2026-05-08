Отец и мачеха в Кузбассе пытали девочку кипятильником

В Кемеровской области вынесли приговор двум садистам, которые безжалостно издевались над маленькой девочкой.

Суд в Кузбассе вынес приговор отцу малолетней девочки и его сожительнице за истязание ребёнка, сообщает в пятницу объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

– Подсудимый избивал свою малолетнюю дочь кожаным ремнём с пряжкой, нанося ей удары по голове и телу, а также использовал для ударов кипятильник с шнуром, – сказали в пресс-центре.

Однажды горе-отец ударил девочку по лицу и телу так, что она рухнула со стула. Затем избил её ремнём.

Женщина, по версии следствия, тоже глумилась над жертвой: била ремнём от сумки и зарядкой от телефона, таскала за волосы, кидала по комнате, ударив о шкаф и печь, вырвала волосы, а в бане огрела железным ковшом по носу.

В результате на теле малышки не было живого места.

– Экспертами установлены множественные кровоподтёки и ссадины на теле потерпевшей, а также горизонтальный рубец на носу, – подчеркнули в суде.

Отец полностью признал вину, сожительница – частично. Мужчине дали четыре года и месяц общего режима, женщине – четыре года. С обоих взыскали по 200 000 рублей в пользу девочки.

Приговор ещё могут попытаться обжаловать.