13 аэропортов юга России закрыли из-за попадания дрона в здание аэронавигации
В Ростове-на-Дону украинский беспилотник попал в административное здание аэронавигации, откуда диспетчеры управляют полётами на Юге России. Из-за этого закрыли 13 аэропортов, сообщает Минтранс.
Люди не пострадали, оборудование сейчас проверяют.
Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами сейчас перекраивают расписание. Полёты временно не принимают 13 аэропортов: Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Геленджик, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Магас, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.
Информацию о работе аэропортов пообещали обновить к 11 утра по Москве.