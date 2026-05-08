В квартире москвича нашли пистолеты и патроны

Два пистолета и 24 патрона обнаружили сотрудники полиции в квартире на юго-западе Москвы.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, в доме на проспекте Вернадского были изъяты два пистолета, один из которых переделан из сигнального, и 24 патрона.

46-летний мужчина, снимавший квартиру, пояснил, что купил оружие и боеприпасы за 100 тысяч рублей у знакомого в Краснодарском крае для личной защиты. Возбуждено уголовное дело.