Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА ВСУ

Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения БПЛА ВСУ, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Принято решение: ввести режим ЧС в границах Железнодорожного района, где нанесён ущерб после падения БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Ростова поручил организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, а также начать обход для оценки ущерба и приёма заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим.

В Ростовской области в результате ночной атаки украинских беспилотников повреждения получили 20 частных домов и три автомобиля.