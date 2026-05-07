Задержан напавший с ножом на священника в Калмыкии

В Калмыкии задержали мужчину, который ранее напал и ранил священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщает издание, задержанным оказался 37-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства нападения выясняются. В ближайшее время будет выбрана мера пресечения.

Напомним, что утром 7 мая к Склярову подошел мужчина с ножом. Он попытался нанести священнослужителю удар, но тот успел увернуться. Впрочем, нож все равно задел руку священника.