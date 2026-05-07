На Алтае мотопараплан потерпел крушение

В районе села Курск в Алтайском крае произошло крушение мотопараплана. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В районе села Курск произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пилот не выжил. Местная прокуратура проверяет соблюдение требований воздушного законодательства, выясняется все обстоятельства произошедшего.

Утром 6 мая в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что самолет «Аэропракт-22» разбился вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области. Пожара в результате случившегося не возникло. Воздушное судно проводило авиационные работы, упало в поле.

До этого вертолет Ка-226 потерпел крушение в Карабудахкентском районе Дагестана в ноябре прошлого года. В результате происшествия четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы. Еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

