Спортсменки отравились в подмосковном хостеле

Шесть несовершеннолетних спортсменок отравились в хостеле в подмосковном поселке Тучково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала все девочки занимаются софтболом. Возраст пострадавших — от 11 до 13 лет.

Причина отравления пока неизвестна. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. При этом, все спортсменки от госпитализации отказались. Как сообщает РЕН ТВ, у всех спортсменок диагностировали острый гастроэнтерит.

