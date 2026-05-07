Самолет из ОАЭ начал кружить над российским городом из-за атаки БПЛА

Самолет авиакомпании Etihad, летевший из Абу-Даби (ОАЭ), начал кружить над российским городом из-за атаки БПЛА на Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Lenta.ru

Лайнер должен был сесть в Шереметьево в 20:45 7 мая, но из-за активной атаки БПЛА на столицу был вынужден развернуться в сторону Самары. Уточняется, что борт продолжает делать круги над городом.

«Сделали три круга над Самарой, капитан сообщает каждый раз, что мы в тысяче миль от Москвы, получаем разрешения от Шереметьево и пока будем кружить», — рассказали пассажиры.

Собянин сообщил об отражении атак уже 50 направлявшихся к Москве БПЛА

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о десятках дронов, которые сбивали на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков беспилотников начали работу экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.