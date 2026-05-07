В СМИ появилось видео с места убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео снято на камеру наружного наблюдения. На кадрах можно увидеть двор дома, на территории которого находятся трое мужчин. В какой-то момент один из них достает длинноствольное оружие и делает два выстрела в собеседника. При этом, третий мужчина пытается остановить стрелка.

Следственные органы пока никак не прокомментировали видео. Впрочем, в силовых структурах заявили, что момент преступления действительно попал на видео.

Ранее в Калуге убили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Подозреваемого в совершении преступления задержали.