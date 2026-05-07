Просившего о помощи очень худого россиянина нашли в джунглях

Российский шеф-повар жил в шалаше без еды и нормального укрытия в джунглях в Камбодже.

Мужчину в состоянии анорексии случайно обнаружили местные жители. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Россиянин был сильно истощен, он просил о помощи и пытался добраться до посольства РФ.

Местные власти и полицейские выехали на место. Мужчину доставили в больницу, где провели обследование и оказали первую помощь. Угрозы его жизни сейчас нет.

