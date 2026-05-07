Мужчина с ножом напал на священника в российском соборе

В Калмыкии неизвестный ранил священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Нападение мужчины с ножом произошло утром 7 мая. После службы злоумышленник подошел к Склярову, достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны. Священника спасла его физическая подготовка — он смог увернуться и отделался травмой руки.

Пострадавший находится в больнице, а нападавший скрылся. Сейчас его ищут.

Ранее 7 мая была совершена расправа над чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым. Подозреваемый в преступлении также пытался скрыться.