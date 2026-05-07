В Подмосковье мужчину приговорили к 15 годам за госизмену

В Подмосковье мужчина получил 15 лет колонии строгого режима за государственную измену после перехода на сторону противника, сообщили в пресс-службе областного суда.

Московский областной суд признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Московской области. Осужденным оказался Халилов И. Р., дело рассматривалось по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Также суд установил, что Халилов совершил государственную измену, перейдя на сторону противника. Подробности дела и обстоятельства перехода судом не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве молодого человека обвинили в госизмене после ареста за хулиганство. Ранее суд приступил к рассмотрению дела троих обвиняемых в попытке диверсии и госизмене, подозреваемых в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Легион »Свобода России«».

До этого подмосковного предпринимателя Ахатжона Зохидова признали виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия, назначив 13 лет колонии строгого режима.