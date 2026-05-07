Российский историк попал за решетку из-за обращения в архив

На Урале задержали 37-летнего исследователя политических репрессий и историка Олега Новоселова* (внесен в России в список террористов и экстремистов), сообщает 66.ru.

Новоселов* обвиняется в содействии террористической деятельности, поделились подробностями авторы публикации. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы, в настоящее время он находится под стражей. Точная дата задержания историка не известна.

Новоселов* исследовал репрессии в Свердловской области. Архивные материалы он размещал в своем телеграм-канале. По его информации, архив региона перестал выдавать историкам дела репрессированных и предоставляет доступ к сведениям о них только родственникам жертв.

