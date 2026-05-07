Сотрудника Росгвардии приговорили по делу о крупной взятке

В колонию на 8 лет отправили заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как стало известно «МК», Сергея Зуева задержали 26 декабря 2023 года. В задержании Сергея Зуева принимали участие ФСБ России совместно с ГУСБ Росгвардии. Следствие считает, что подсудимый требовал с подрядчиков, работавших на базе СОБР «Рысь», деньги за свое покровительство и сам факт приема выполненных работ. Часть средств потерпевшие перевели на карту супруги Зуева. Задержали же росгвардейца при получении остальной части взятки в виде наличных.

В августе 2024 года стало известно, что Зуев заключил досудебное соглашение. Он просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест. Несмотря на это суд остался непреклонен, продлив срок содержания под стражей.

Чертановский районный суд признал Зуева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима .