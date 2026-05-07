Громкие задержания в РФ сегодня: звездный адвокат и наркоторговец

В Москве задержали адвоката Александра Карабанова после получения двух миллионов рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, защитник потребовал семь миллионов рублей, из которых два якобы предназначались для чиновников следственных органов. В ноябре 2024 года Карабанов получил эти деньги в адвокатской конторе на Маросейке, но передавать их никому не собирался и потратил по своему усмотрению. В разное время он защищал полковника Дмитрия Захарченко, предпринимателей Умара Джабраилова и Сергея Полонского, а также семью Жанны Фриске.

В Челябинске задержали мужчину 1998 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает mgorsk.ru. При досмотре у него нашли два свертка с гашишем. Полицейские установили, что он действовал в составе группы и планировал распространять вещество через закладки. Позже нашли еще семь свертков, которые он уже спрятал. Обыск по месту жительства изъял электронные весы и упаковочный материал. Общий вес изъятого наркотика — около 10 граммов.

В Санкт-Петербурге задержали главного инженера, который с декабря 2025 по май 2026 года получал взятки от гендиректора подрядной организации, сообщает Neva.Today. Он должен был передавать деньги начальнику структурного подразделения, чтобы тот не мешал выполнению работ. Посредник получил шесть миллионов рублей, половину перевел начальнику. Возбуждены дела о посредничестве во взяточничестве и получении взятки. Фигурантов задержали сотрудники УФСБ, они признали вину.

В Москве полицейские задержали 16-летнего подростка, который пытался отобрать сумку с 3,8 миллионами рублей у мужчины, сообщает ТАСС. Потерпевший нашел в мессенджере предложение об обмене рублей на валюту и договорился о встрече в районе Филевский парк. Подросток распылил ему в лицо перцовый баллончик и попытался украсть сумку, но мужчина убежал. Задержанный рассказал, что откликнулся на объявление о работе в интернете. По заданию кураторов он должен был забрать деньги и передать сообщнику.