Решение утопить тараканов в российском СИЗО обернулось арестанту иском на 160 тысяч рублей

Решение утопить тараканов в СИЗО «Кресты» обернулось для арестанта Худайбергана Жуманиезова иском о возмещении материального ущерба на 163,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, с соответствующим иском в суд обратилась администрация СИЗО. В заявлении было указано, что 23 октября 2025 года Жуманиезов повредил стационарную камеру наблюдения, и учреждение было вынуждено купить новую. Стоимость камеры составила 148,4 тысячи рублей. Кроме того, администрация СИЗО заплатила на доставку и монтажные работы.

Арстант участвовал в заседании по видеосвязи. При помощи переводчика он рассказал, что под батареей, в полу его камеры, образовалось отверстие, через которое полезли тараканы. Тогда мужчина решил от них избавиться — наполнил таз водой и залил. В этот момент вода залила и камеру видеонаблюдения, расположенную на этаже ниже.

Ранее сообщалось, что группа компаний «КВС», выкупившая комплекс «Кресты», показала, как изменится территория бывшего СИЗО. Согласно плану, комплекс превратится в общественно-культурное пространство.