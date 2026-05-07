Жену хотят посадить вслед за мужем по обвинению во взятке для отправки на СВО

Следствие добивается ареста жительницы подмосковного Видного Раисы Волковой, которая выполняла поручения своего мужа Николая Меренцова. Мужчина передал 35 миллионов рублей своему соседу, который обещал ему помочь с отправкой на СВО в рамках уголовного дела о рэкете.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщил «Коммерсантъ».

— В подмосковном городе Видное СКР добивается ареста матери троих детей. По версии следствия, она дала взятку полиции, чтобы отправить за решетку своего соседа-решальщика. Последний, отмечает защита подозреваемой, получил от ее мужа 35 миллионов рублей и обещал помочь в заключении контракта на участие в СВО вместо посадки за вымогательство, — говорится в материале.

Сосед семейной пары по коттеджному поселку Антон Баукин заявил, что сможет за деньги добиться переквалификации статьи. Он обещал Меренцову, что тот получит минимальный срок за самоуправство или вовсе не попадет за решетку, а отправится на фронт.

В итоге мужчина получил 7,5 года колонии. Его супруга записала переговоры с Баукиным и обратилась в полицию. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Однако сама Волкова тоже попала под следствие. Ее адвокат заявил, что в действиях женщины нет состава преступления.

7 мая стало известно о задержании известного адвоката Александра Карабанова. По версии следствия, он обещал фигуранту уголовного дела о мошенничестве помощь с непривлечением к уголовной ответственности. Адвокат запросил семь миллионов рублей, а когда получил часть денег, то потратил их на себя.