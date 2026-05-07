Россиянин до смерти избил знакомую на юго-западе Москвы

В Москве задержали россиянина, до смерти избившего знакомую в квартире в районе Теплого Стана.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего")», — рассказали представители ведомства.

Как выяснили следователи, 3 мая местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, серьезно избил знакомую. Из-за тяжести повреждений женщина скончалась на месте.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители продолжают следственные действия и сбор доказательств.

