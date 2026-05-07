Адвокат участников СВО сообщил о похищении и исчез

Адвокат Виталий Трофин, специализирующийся на правовой помощи участникам специальной военной операции, перестал выходить на связь. О его исчезновении сообщила порталу News.ru руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова.

По ее словам, перед тем как телефон юриста стал недоступен, он успел рассказать о совершаемом над ним насилии.

«Виталий позвонил вчера вечером и рыдая сказал, что его вывезли за пределы Москвы неизвестные ему лица, уже шесть часов удерживают, избивают и требуют деньги, нанесли удар ножом по ноге», — сообщила Архипова.

Согласно информации, предоставленной Марией Архиповой, юрист мог получить серьезные травмы, включая переломы ребер. Глава ассоциации пыталась связаться с коллегой на протяжении всей ночи, однако попытки оказались безрезультатными.

Предполагается, что инцидент связан с профессиональной деятельностью Трофина. Как отметила Архипова, адвокат вел переписку с неким Алексеем, представлявшимся в почте как Алексей Гервальд. Со слов пропавшего юриста, этот человек занимался вымогательством денежных средств у участников СВО и их семей.

В данный момент Ассоциация адвокатов России за права человека уже направила соответствующие заявления в Следственный комитет, полицию и военную прокуратуру. Организация обратилась к общественности с призывом сообщать любую информацию о местонахождении Виталия Трофина.