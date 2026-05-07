Суд в Москве отпустил из-под домашнего ареста трех сотрудников Popcorn Books

Замоскворецкий районный суд столицы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста трем сотрудникам издательства Popcorn Books: исполнительному директору издательства «Индивидуум принт» Дмитрию Протопопову*, менеджеру склада Артему Вахляеву* и экс-директору по продажам Individuum Павлу Иванову*. Фигурантам дела об экстремизме назначили запрет определенных действий.

Об этом в четверг, 7 мая, стало известно из картотеки суда.

— Осужденный (оправданный, обвиняемый): Протопопов* Д.С. (Ст. 282.2, Ч. 3) Категория дела: об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ). Текущее состояние: удовлетворено, 06.05.2026, — говорится на сайте суда.

В мае прошлого года под следствие попали 10 сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum, которых обвиняли в печати книг с тематикой ЛГБТ**. Произведения, в которых усмотрели экстремизм, изъяли из печати. Впоследствии Протопопова*, Вахляева* и Иванова* внесли в список террористов и экстремистов. Издательство Popcorn Books ликвидировали в Санкт-Петербурге в апреле 2024-го.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

**Дмитрий Протопопов, Павел Иванов и Артем Вахляев внесены в реестр физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму.