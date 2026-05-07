Подозреваемого в убийстве гимнаста Исаева задержали в Калужской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Калужской области подозреваемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью и гимнаста Дмитрия Исаева. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в Telegram-канале Baza.

По данным канала, после расправы 41-летний мужчина попытался скрыться — поймать его удалось уже за пределами Калуги. Предварительно, подозреваемый выстрелил в Исаева около трех раз. Спортсмен позже скончался в больнице — врачи не смогли его спасти, уточнили в публикации.

О смерти Исаева изначально сообщили в пресс-службе спортивного клуба, где он работал в последнее время. Дату и время прощания с ним объявят позднее. Кроме того, организован сбор средств для поддержки семьи спортсмена.

Другой трагический случай произошел в конце марта, когда неизвестный застрелил бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова в Нижегородской области. Чиновника убили из охотничьего ружья на Комсомольской улице Шахуньи.