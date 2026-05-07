Мощный торнадо разнес сотни домов и «срубил» деревья в Миссисипи

Сотни домов разрушены в американском штате Миссисипи мощным ночным торнадо, который повалил деревья и оборвал линии электропередачи. О последствиях стихийного бедствия сообщает местный телеканал WAPT-TV.

По его данным, особенно сильно пострадало небольшое сообщество Бого-Читто в округе Линкольн, где торнадо разметал мобильные дома в трейлерном парке.

Местный житель Макс Махаффи рассказал журналистам, что услышал громкий гул и вышел посмотреть, что это шумит, а «когда вернулся в свою комнату, ее уже не было». Сам мужчина не пострадал, однако его бабушка получила травму лодыжки, а некоторые соседи отделались порезами и ушибами.

Национальная метеослужба подтвердила, что «очень большой и опасный торнадо» сместился из восточной части округа Линкольн в сторону округа Лоренс. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз сообщил о нескольких торнадо в центральной и западной частях штата.

«Молитесь за Миссисипи», — написал он в соцсетях.

Власти округа Линкольн заявили о значительном ущербе и нескольких пострадавших, а также призвали местное население воздержаться от «поездок с целью осмотра руин», поскольку дороги перекрыты аварийными службами из-за рухнувших деревьев.

Примечательно, что с 3 по 9 мая в Миссисипи объявили Неделю подготовки к ураганам, основной сезон которых начинается в штате с июня и продолжается до конца осени.

Миссисипи входит в так называемую «Аллею Дикси» — регион на юго-востоке США с повышенной торнадоопасностью. В среднем за год в штате регистрируется от 30 до 35 торнадо.