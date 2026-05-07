В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. Об этом сообщает «112».

© Соцсети

По данным Telegram-канала, Исаев трагически погиб в ночь на 7 мая. Как утверждается, спортсмена застрелили. Данные о смерти спортсмена были подтверждены клубом, в котором он вел свою деятельность в последнее время.

«Известиям» удалось побеседовать с другом чемпиона для выяснения деталей. По словам собеседника, Исаев ни с кем не ссорился, он запомнился окружающим как дружелюбный и жизнерадостный человек. На тот момент родные боксера, вероятно, еще не знали о произошедшем — они пытались дозвониться до его отца, чтобы передать страшную новость.

5 мая сообщалось, что 25-летний американский боксер Адриан Вальдовинос был убит на почве ревности. По данным The Sun, тело спортсмена с множественными огнестрельными ранениями нашли в его доме в Хэнфорде рано утром 3 мая.

По словам местной полиции, инцидент произошел около четырех часов утра. Соседи слышали громкую ссору между мужчиной и женщиной, затем выстрелы. Прибывшие полицейские через окно заметили, как подозреваемый ходит по дому, а после покончил с собой.