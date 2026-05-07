Российский подросток упал с перил в озеро и не выжил

15-летний подросток упал с перил в озеро в Волгоградской области и погиб. Как сообщили в СУ СК России по региону, компания школьников отдыхала на берегу озера Круглое в районе СНТ «Дружба» 6 мая.

Подросток в какой-то момент упал с перил мостика в воду и ушел под воду.

Спасатели организовали поиски, водолазы подняли со дна тело школьника. На место также выехала следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Китае 16-летняя туристка сорвалась с высоты в парке приключений в китайской провинции Сычуань во время катания на банджи-джампинге и не выжила.