Граната взорвалась в школе в Ростовской области

В Ростовской области ученица школы пострадала при взрыве страйкбольной гранаты. Инцидент произошёл в школе № 8 города Миллерово, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, взорвался предмет, визуально похожий на страйкбольную гранату.

В результате пострадала девочка 2008 года рождения — она получила незначительные ожоги рук. Медики уже оказали ей помощь.

Других пострадавших нет. На месте работает оперативно-следственная группа, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.