Мужчину осудили за убийство знакомого в Подмосковье

Зарайский городской суд приговорил к восьми годам колонии мужчину по фамилии Беляков, который зарезал знакомого в квартире дома.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Белякова М.В. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина зарезал потерпевшего в декабре прошлого года. Тогда между ними произошел конфликт на кухне. В ходе ссоры Беляков, который был пьян в тот момент, схватил нож и дважды ударил им знакомого. Потерпевший скончался, впоследствии подозреваемого задержали. Мужчина признал вину и раскаялся.

