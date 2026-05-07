Во время драки в российской школе десятикласснику сломали колено

В Екатеринбурге драка в школе закончилась для десятиклассника серьезной травмой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в школе №197. По словам свидетелей, между учениками вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. В результате одному из участников драки сломали колено — подростку потребовалась медицинская помощь.

В администрации учебного заведения подтвердили факт травмы, но заверили, что конфликт полностью исчерпан. Родители пострадавшего сегодня встретились с директором и не имеют никаких претензий.

До этого юноши выстрелили в школьника в петербургском ТРЦ. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Выяснилось, что стрелок применил переделанное устройство «Сигнал охотника».